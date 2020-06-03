Зґвалтування в Кагарлику: в ООН піддали критиці українські ЗМІ
Моніторингова місія ООН з прав людини засудила деякі українські ЗМІ, які публікували особисті дані постраждалої жінки, згвалтованої у Кагарлику: її ім'я, місце проживання, фотографії.
Про це повідомила пресслужба місії ООН в Facebook, передає RegioNews.
Зазначається, що після випадку в Кагарлику деякі ЗМІ опублікували ім'я, місце проживання і фотографію жертви, описали її характер і поведінку.
Висвітлюючи випадки сексуального насильства, всі зацікавлені сторони, включаючи ЗМІ, повинні ставити інтереси жертви на перший план. Це означає запобігати повторні травматизацію і стигматизацію жертви, уникати відтворення гендерних стереотипів, таких як звинувачення жертв, публічно поширювати особисті дані особи тільки за її інформованої згоди", - відзначили в ООН.
В ООН напомнимли, що відповідно до Декларації основних принципів правосуддя щодо жертв злочинів і зловживання владою, до жертв слід ставитися зі співчуттям і повагою до їх гідності.
В місії зазначили, що до жертви потрібно ставитися з повагою до її гідності і не покладати на неї додатковий тягар.
"Публічне повідомлення про сексуальне насильство не повинно покладати додатковий тягар на жертву. Нетактовне підхід до таких випадків впливає на благополуччя жертв та їхніх родин, і може мати негативний вплив, стримуючи жертв від повідомлення про таке насильство в майбутньому", - підкреслили в повідомленні.
Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо
У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.
Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.
Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.
Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.
За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманив сусід.
З місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.
Мати зґвалтованої поліцейськими в Кагарлику 26-річної дівчини, розповіла подробиці її повернення додому на ранок після жахливої події.
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