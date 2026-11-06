Зеленский заговорил о проведении онлайн-выборов в Украине

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине можно рассмотреть возможность проведения выборов онлайн. Однако для этого Верховная Рада должна выработать и принять соответствующие решения

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает RegioNews.

По словам Зеленского, во время войны важно обеспечить право военнослужащих на голосование, ведь они рискуют жизнью на фронте и не должны быть лишены возможности участвовать в выборах.

"Все профессии важны, но во время войны профессия солдата важнейшая, потому что солдаты рискуют своей жизнью. И разрешить проведение выборов, но не дать возможности проголосовать солдатам – это несправедливо. Это на 100% несправедливо. Мы можем подумать об онлайн-выборах. Это, возможно, реально, но тогда парламент должен искать и найти решение", – отметил президент.

Зеленский также рассказал, что украинские военные на фронте выступают против проведения выборов. Одной из причин является отсутствие технической возможности организовать голосование непосредственно в окопах, где находятся миллионы защитников.

Как известно, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.