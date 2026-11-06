07:36  06 ноября
В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
11:19  06 ноября
В Киеве пьяный водитель угрожал девушке и стрелял из пистолета
12:26  06 ноября
В Одессе военный в СОЧ угрожал полицейским гранатой
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2026, 11:15

Зеленский заговорил о проведении онлайн-выборов в Украине

06 ноября 2026, 11:15
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине можно рассмотреть возможность проведения выборов онлайн. Однако для этого Верховная Рада должна выработать и принять соответствующие решения

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает RegioNews.

По словам Зеленского, во время войны важно обеспечить право военнослужащих на голосование, ведь они рискуют жизнью на фронте и не должны быть лишены возможности участвовать в выборах.

"Все профессии важны, но во время войны профессия солдата важнейшая, потому что солдаты рискуют своей жизнью. И разрешить проведение выборов, но не дать возможности проголосовать солдатам – это несправедливо. Это на 100% несправедливо. Мы можем подумать об онлайн-выборах. Это, возможно, реально, но тогда парламент должен искать и найти решение", – отметил президент.

Зеленский также рассказал, что украинские военные на фронте выступают против проведения выборов. Одной из причин является отсутствие технической возможности организовать голосование непосредственно в окопах, где находятся миллионы защитников.

Как известно, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война фронт Зеленский Владимир выборы в Украине онлайн-выборы
"Достижение мира – приоритет": Кушнер о предстоящих переговорах с Украиной и Россией
06 ноября 2026, 07:24
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Словакии в отеле зарезали украинца: одного подозреваемого задержали
06 ноября 2026, 12:57
В Кировоградской области посреди поля нашли боевую часть российского дрона
06 ноября 2026, 12:43
Силы обороны поразили два склада боеприпасов оккупантов на Запорожье
06 ноября 2026, 12:30
В Одессе военный в СОЧ угрожал полицейским гранатой
06 ноября 2026, 12:26
В Хмельницком предприниматель предлагал переправить мужчину в Молдову за $20 тысяч
06 ноября 2026, 12:11
Крушил телефоны молотком и угрожал расстрелять НАБУ: детали задержания генерала СБУ
06 ноября 2026, 12:04
Смертельное ДТП в Киевской области: под колесами авто погиб мужчина
06 ноября 2026, 11:56
Через границу с Венгрией пытались провезти электронные сигареты на 1,3 млн гривен
06 ноября 2026, 11:45
Россияне снова атаковали энергообъекты ДТЭК на Днепропетровщине: возник пожар
06 ноября 2026, 11:32
В Киеве пьяный водитель угрожал девушке и стрелял из пистолета
06 ноября 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Шабунин
Виталий Портников
Все блоги »