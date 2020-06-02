Перестрелка в Броварах: задержан криминальный авторитет и еще 12 человек
2 июня в Киеве, Броварах и Ирпене правоохранители задержали еще 13 участников стрельбы в Броварах, в частности уголовного авторитета, который стал на сторону одного из местных перевозчиков.
Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.
По словам министра, им объявили о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство.
В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Виха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство", - написал Аваков.
Он добавил, что у задержанных было изъято оружие и боеприпасы.
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация. В Киевской области в связи с перестрелкой в Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.
По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. 31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.
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