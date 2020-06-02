На Киевщине полиция задержала три грузовика со львовским мусором
Грузовики с львовским мусором заметили местные жители села Великие Ерчики Сквирского района, которые и сообщили в полицию.
Об этом сообщает ГУ НП Нацполиции Киевской области, пишет RegioNews.
Автомобили с грузом и бульдозер, задержанные на Сквирском полигоне твердых бытовых отходов, помещены на площадку временного содержания.
Полиция направила в суд ходатайство об аресте этих транспортных средств.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 356 (Самоуправство) Уголовного Кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
С целью недопущения подобных нарушений, руководство Сквирской полиции совместно с местной властью, активистами и общественностью приняло решение о круглосуточной охране полигона твердых бытовых отходов.
На Сквирщине полиция задержала 3 грузовика со львовским мусором Сейчас автомобили с грузом и бульдозер, которые были...Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 2 июня 2020 г.
Напомним, правоохранители Львовщины пресекли хищение бюджетных средств при вывозе мусора на свалки Киевской, Житомирской и других областей, завышая стоимость вывоза.
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