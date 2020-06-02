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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
02 июня 2020, 16:22 1

На Киевщине полиция задержала три грузовика со львовским мусором

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02 июня 2020, 16:22 1
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Грузовики не имели разрешения на сброс отходов
Грузовики не имели разрешения на сброс отходов

Грузовики с львовским мусором заметили местные жители села Великие Ерчики Сквирского района, которые и сообщили в полицию.

Об этом сообщает ГУ НП Нацполиции Киевской области, пишет RegioNews.

Автомобили с грузом и бульдозер, задержанные на Сквирском полигоне твердых бытовых отходов, помещены на площадку временного содержания.

Полиция направила в суд ходатайство об аресте этих транспортных средств.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 356 (Самоуправство) Уголовного Кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

С целью недопущения подобных нарушений, руководство Сквирской полиции совместно с местной властью, активистами и общественностью приняло решение о круглосуточной охране полигона твердых бытовых отходов.

На Сквирщине полиция задержала 3 грузовика со львовским мусором Сейчас автомобили с грузом и бульдозер, которые были...

Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 2 июня 2020 г.

Напомним, правоохранители Львовщины пресекли хищение бюджетных средств при вывозе мусора на свалки Киевской, Житомирской и других областей, завышая стоимость вывоза.


отходы мусор Львов полиция задержание авто Киевская область
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