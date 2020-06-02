Перестрілка у Броварах: затримано кримінального авторитета і ще 12 осіб

Інцидент стався через перерозподіл пасажиропотоку між двома перевізниками

Фото: МВС

Інцидент стався через перерозподіл пасажиропотоку між двома перевізниками

2 червня у Києві, Броварах та Ірпені правоохоронці затримали ще 13 учасників стрілянини в Броварах, зокрема кримінального авторитета, який став на бік одного із місцевих перевізників.

Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

За словами міністра, їм оголосили про підозру у бандитизмі та замаху на умисне вбивство.

В Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель". Встановлено, саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на навмисне вбивство", - написав Аваков.

Він додав, що у затриманих було вилучено зброю і боєприпаси.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників. 31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.