"Евросолидарность" обещает поддержку отставки Авакова на голосовании

Фракция партии Петра Порошенко предлагает отправить в отставку все правительство

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Фракция партии Петра Порошенко предлагает отправить в отставку все правительство

"Европейская солидарность" обещает поддержать отставку любого министра во время голосования в парламенте, хотя сама фракция предложит отставку всего правительства.

Об этом на своих страницах в facebook заявили нардепы от "Евросолидарности" Владимир Арьев и Ирина Геращенко, пишет RegioNews.

ЕС проголосует за отставку любого министра, когда вопрос будет вынесен в зал ВР. Пока идет лишь политическая трескотня - проект постановления, сколько бы депутатов его не подписали - не уволит Авакова. Уволит голосование в зале”, - написал Владимир Арьев.

Значит так. Придется разъяснить. Для инициации отставки одного министра достаточно инициативы одного депутата.... Опубликовано Volodymyr Ariev Вторник, 2 июня 2020 года.

В "Евросолидарности" также считают целесообразным отправить в отставку все правительство, а не отдельных министров, поскольку опозорилось все правительство, а не отдельные министры.

Поэтому "ЕС" поддержит голосование за отставку любого министра, но со своей стороны потребует и готовить отставку правительства в целом", - написал нардеп.

Ирина Геращенко в свою очередь сообщила, что "ЕС" обратилась к спикеру с официальным письмом предоставить подписные листы об отставке всего правительства, как того требует регламент, но пока что их фракция не получила.

Итак, " Европейская Солидарность" выступила с инициативой отставки ВСЕГО правительства Зеленского. Всех министров, которые несут... Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 2 июня 2020 года.

Одолжила у Irina Medushevskaya. В квартале еще есть потенциал, не все находились министрами:) Тем временем , напомню , в ВР... Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 2 июня 2020 года.

Напомним, в Верховной Раде хотят заслушать Авакова за изнасилование в Кагарлыке и перестрелку в Броварах во время часа вопросов к правительству в пятницу, 5 июня.

Возможность отставки Арсена Авакова прокомментировал Антон Геращенко.

Также депутаты фракции "Голос" инициировали сбор подписей за отставку Арсена Авакова.

На заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сегодня, 2 июня, в "Слуге народа" объявили сбор подписей за отставку Арсена Авакова.