Тест на коронавирус можно будет купить в аптеке
Об этом на брифинге сегодня, 10 апреля рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет RegioNews.
"В аптеках могут продаваться экспресс-тесты – это вопрос владельцев аптек.
Частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если они отвечают требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности", – рассказал заместитель министра.
Санитарный врач подчеркнул, что самое важное – придерживаться требований и сообщать о результатах тестирования.
Напомним, ранее в МИНЗДРАВЕ объяснили, почему не проводят массового тестирования населения на COVID-19.
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