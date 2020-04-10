Аптеки могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной болезни

Фото: Shutterstock

Аптеки могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной болезни

Об этом на брифинге сегодня, 10 апреля рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

"В аптеках могут продаваться экспресс-тесты – это вопрос владельцев аптек. Частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если они отвечают требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности", – рассказал заместитель министра.

Санитарный врач подчеркнул, что самое важное – придерживаться требований и сообщать о результатах тестирования.

Напомним, ранее в МИНЗДРАВЕ объяснили, почему не проводят массового тестирования населения на COVID-19.

Читайте также: Биохимик Мирон Рогозинский: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)