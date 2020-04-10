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10 апреля 2020, 14:28 14

Тест на коронавирус можно будет купить в аптеке

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10 апреля 2020, 14:28 14
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Аптеки могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной болезни
Фото: Shutterstock
Аптеки могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной болезни

Об этом на брифинге сегодня, 10 апреля рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

"В аптеках могут продаваться экспресс-тесты – это вопрос владельцев аптек.

Частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если они отвечают требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности", – рассказал заместитель министра.

Санитарный врач подчеркнул, что самое важное – придерживаться требований и сообщать о результатах тестирования.

Напомним, ранее в МИНЗДРАВЕ объяснили, почему не проводят массового тестирования населения на COVID-19.

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