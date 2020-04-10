Аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби

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Аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби

Про це на брифінгу сьогодні, 10 квітня розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише RegioNews.

"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання власників аптек. Приватні лабораторії також можуть закуповувати тест-системи, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки та мають право працювати зі збудником другого класу патогенності", – розповів заступник міністра.

Санітарний лікар наголосив, що найважливіше – дотримуватися вимог та повідомляти про результати тестування.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чому не проводять масового тестування населення на COVID-19.

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