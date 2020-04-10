18:13  10 квітня
СБУ допитала Гео Лероса у справі плівок брата Єрмака
13:21  10 квітня
На Донбасі важко поранили українського військового
11:41  10 квітня
Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2020, 14:28 15

Тест на коронавірус можна буде купити в аптеці

Читайте также
на русском языке
10 квітня 2020, 14:28 15
Читайте также на русском языке
Аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби
Фото: Shutterstock
Аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби

Про це на брифінгу сьогодні, 10 квітня розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише RegioNews.

"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання власників аптек.

Приватні лабораторії також можуть закуповувати тест-системи, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки та мають право працювати зі збудником другого класу патогенності", – розповів заступник міністра.

Санітарний лікар наголосив, що найважливіше – дотримуватися вимог та повідомляти про результати тестування.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чому не проводять масового тестування населення на COVID-19.

Читайте також: Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус тести Аптеки Віктор Ляшко МОЗ
Миколаївські депутати хочуть поскаржитися президенту на главу області
10 квітня 2020, 14:06
На Житомирщині сусіди вчинили самосуд над хворим на коронавірус
10 квітня 2020, 13:48
Як ЗСУ живуть під час пандемії COVID-19
10 квітня 2020, 13:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 18:59
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Інна Усачова
Ярослава Гресь
Павло Ковтонюк
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »