Тест на коронавірус можна буде купити в аптеці
Про це на брифінгу сьогодні, 10 квітня розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише RegioNews.
"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання власників аптек.
Приватні лабораторії також можуть закуповувати тест-системи, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки та мають право працювати зі збудником другого класу патогенності", – розповів заступник міністра.
Санітарний лікар наголосив, що найважливіше – дотримуватися вимог та повідомляти про результати тестування.
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чому не проводять масового тестування населення на COVID-19.
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