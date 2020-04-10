В Житомирской области соседи совершили самосуд над больным коронавирусом
Об этом в соцсети Facebook написал Роман Калинин.
Часть жителей возмущена такими действиями и не поддерживает самосуд, ведь это может случиться с каждым.
Напомним, по состоянию на 10 апреля, крупнейшие очаги распространения коронавируса в Житомирской области - города Бердичев – 15 человек, Коростень – 14 человек, Малин – 12. В этих городах усиливаются карантинные мероприятия. В городе Коростень на добровольной обсервации находится также группа медиков, контактировавшая с больным коронавирусом.
Местные издания пишут, что накануне єтого случая, 8 апреля, заместитель городского головы Александр Волчок во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации вызванной распространением коронавирусной инфекции СОVID-19 рассказывал, что в Коростене зафиксированы 4 случая, связанные с конкретной локацией, а кто-то из окружения больных проигнорировал карантинные мероприятия. Круг контактных лиц этих четырех больных – почти 50 человек.
Волчок также сообщил, что не все больные находятся в больнице - по крайней мере один больной сидит на самоизоляции дома.
Вероятно, самосуд устроили над одним из больных, о которых рассказывал заместитель мэра.
Сообщения для больных с НГЧ - сидите на самоизоляции! Из Сообщения мне вот активистов: больные коронавирусом - должны...Опубликовано Романом Калининим Четверг, 9 апреля 2020 г.
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