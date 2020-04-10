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Валерия Ясницкая
журналист
10 апреля 2020, 13:48 45

В Житомирской области соседи совершили самосуд над больным коронавирусом

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10 апреля 2020, 13:48 45
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В городе Коростень Житомирской области над больным на коронавирус соседи совершили самосуд. Мужу разбили машину и оставили записку с угрозами
Фото: Страница Романа Калинина в Facebook
В городе Коростень Житомирской области над больным на коронавирус соседи совершили самосуд. Мужу разбили машину и оставили записку с угрозами

Об этом в соцсети Facebook написал Роман Калинин.

Часть жителей возмущена такими действиями и не поддерживает самосуд, ведь это может случиться с каждым.

Напомним, по состоянию на 10 апреля, крупнейшие очаги распространения коронавируса в Житомирской области - города Бердичев – 15 человек, Коростень – 14 человек, Малин – 12. В этих городах усиливаются карантинные мероприятия. В городе Коростень на добровольной обсервации находится также группа медиков, контактировавшая с больным коронавирусом.

Местные издания пишут, что накануне єтого случая, 8 апреля, заместитель городского головы Александр Волчок во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации вызванной распространением коронавирусной инфекции СОVID-19 рассказывал, что в Коростене зафиксированы 4 случая, связанные с конкретной локацией, а кто-то из окружения больных проигнорировал карантинные мероприятия. Круг контактных лиц этих четырех больных – почти 50 человек.

Волчок также сообщил, что не все больные находятся в больнице - по крайней мере один больной сидит на самоизоляции дома.

Вероятно, самосуд устроили над одним из больных, о которых рассказывал заместитель мэра.

Сообщения для больных с НГЧ - сидите на самоизоляции! Из Сообщения мне вот активистов: больные коронавирусом - должны...

Опубликовано Романом Калининим Четверг, 9 апреля 2020 г.


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