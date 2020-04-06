08:59  06 апреля
Сегодня начали действовать усиленные правила карантина: что нужно знать
09:11  06 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1319
11:57  06 апреля
Власть не планирует переносить местные выборы
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2020, 10:55 43

В Минздраве объяснили, почему не проводят массового тестирования населения на COVID-19

Читайте також
українською мовою
06 апреля 2020, 10:55 43
Читайте також українською мовою
В Министерстве здравоохранения считают, что нельзя назвать низким количество проведенных тестов на выявление коронавируса в Украине
Фото: скриншот видео
В Министерстве здравоохранения считают, что нельзя назвать низким количество проведенных тестов на выявление коронавируса в Украине

Об этом во время брифинга 6 апреля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"Если проанализировать количество тестирований, проводимых в странах Европы в тот период развития эпидемии, в котором находится Украина, то в Украине не намного меньше проводят тестирований, чем осуществлялось в других странах", - сказал Ляшко.

По мнению чиновника, в Украине есть достаточное количество тестов, и Украина готова их проводить.

"Сегодня мы имеем около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики, поэтому вопрос с тестированием не является проблемным. Украина готова тестировать, и будет тестировать", - сообщил он.

Ляшко отметил, что Минздрав готовит новый алгоритм оповещения об отказе от тестирования врачами и медицинскими учреждениями.

"Каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке. Поскольку отказов от тестирования в период эпидемии не должно быть вообще и мы будем влиять на этот фактор", - добавил Ляшко.

По его словам, на следующей неделе Минздрав ожидает 20 тысяч ПЦР-систем украинского производства, что позволит проверить около 2 миллионов анализов.

Также Ляшко сообщил, что в среднем темп прироста количества больных коронавирусом составляет примерно 27%.

"Если мы посмотрим на ситуацию в мире, то мы имеем 1 млн 276 тысяч случаев: за день был прирост 73 500 случаев. Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост 7%", - отметил он.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.


коронавирус Минздрав Виктор Ляшко тесты
На блокпостах под Херсоном возникли пробки
06 апреля 2020, 10:45
Первая смерть на Закарпатье: от COVID-19 умерла мать завотделом поликлиники
06 апреля 2020, 10:40
В Хмельницком уже три недели не могут получить из Китая тесты на COVID-19
06 апреля 2020, 10:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 11:03
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »