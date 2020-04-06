В Минздраве объяснили, почему не проводят массового тестирования населения на COVID-19

В Министерстве здравоохранения считают, что нельзя назвать низким количество проведенных тестов на выявление коронавируса в Украине

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В Министерстве здравоохранения считают, что нельзя назвать низким количество проведенных тестов на выявление коронавируса в Украине

Об этом во время брифинга 6 апреля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"Если проанализировать количество тестирований, проводимых в странах Европы в тот период развития эпидемии, в котором находится Украина, то в Украине не намного меньше проводят тестирований, чем осуществлялось в других странах", - сказал Ляшко.

По мнению чиновника, в Украине есть достаточное количество тестов, и Украина готова их проводить.

"Сегодня мы имеем около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики, поэтому вопрос с тестированием не является проблемным. Украина готова тестировать, и будет тестировать", - сообщил он.

Ляшко отметил, что Минздрав готовит новый алгоритм оповещения об отказе от тестирования врачами и медицинскими учреждениями.

"Каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке. Поскольку отказов от тестирования в период эпидемии не должно быть вообще и мы будем влиять на этот фактор", - добавил Ляшко.

По его словам, на следующей неделе Минздрав ожидает 20 тысяч ПЦР-систем украинского производства, что позволит проверить около 2 миллионов анализов.

Также Ляшко сообщил, что в среднем темп прироста количества больных коронавирусом составляет примерно 27%.

"Если мы посмотрим на ситуацию в мире, то мы имеем 1 млн 276 тысяч случаев: за день был прирост 73 500 случаев. Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост 7%", - отметил он.

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По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.