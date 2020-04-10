Как ВСУ живут во время пандемии COVID-19

Тотальная дезинфекция, изменения во внутреннем распорядке, обсервация и, к сожалению, первая смерть от коронавируса женщины-военнослужащей. RegioNews разобрались, как украинские военные живут и выполняют свои обязанности во время пандемии COVID-19

Фото: командование Медицинских сил ВСУ

Тотальная дезинфекция, изменения во внутреннем распорядке, обсервация и, к сожалению, первая смерть от коронавируса женщины-военнослужащей. RegioNews разобрались, как украинские военные живут и выполняют свои обязанности во время пандемии COVID-19

Что известно

10 апреля уже известно о 7 случаях заболевания в ВСУ. Один из них - летальный, сообщает командование Медицинских сил ВСУ. На временной изоляции находятся 145 военнослужащих. Через три дня для 27 из них срок обязательной обсервации закончится.

Больше всего заражений происходит во время контакта военных с местным населением. Гражданские могут переносить возбудитель COVID-19 и не подозревать об этом. Ведь инкубационный период коронавируса в среднем от 2 до 14 дней.

Больные в ВСУ: кто они и как себя чувствуют

1 апреля в рядах ВСУ обнаружили первого COVID-позитивного военнослужащего. Это - врач Хмельницкого военного госпиталя. В конце марта медик в домашних условиях лечилась от ОРЗ. 31 марта ей стало хуже. Женщину госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом "пневмония". ПЦР-тест подтвердил инфицирования коронавирусом.

2 апреля коронавирус лабораторно обнаружили у одного из военнослужащих Киевского гарнизона. С 23 марта он находился в самоизоляции, потому что, вероятно, контактировал с больными атипичной пневмонией. 30 марта военному сделали все необходимые лабораторные исследования. Инфицирования "китайским” вирусом подтвердили. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

4 апреля коронавирус диагностировали у военнослужащего Киевского гарнизона, который с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. Сейчас больной военный проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

9 апреля стало известно о двух новых случаях заражения COVID-19 в рядах ВСУ. Военнослужащего Васильковского гарнизона ранее госпитализировали с пневмонией. В медучреждении ПЦР-тестирование подтвердило наличие коронавирус в организме. Сейчас военный получает всю необходимую помощь в Национальном военно-медицинском клиническом центре , чувствует себя удовлетворительно. Он получает симптоматическое лечение.

Седьмой COVID-позитивный военный - солдат одной из воинских частей в Мелитополе Запорожской области. Еще с конца марта он находился в самоизоляции из-за контакта с инфицированными атипичной пневмонией. 29 марта у военного повысилась температура. В начале апреля солдату сделали два быстрые тесты. Они инфицирования не обнаружили. Но ПЦР-тест, результат которого получили 9 апреля, подтвердил у него диагноз "атипичная пневмония”. Солдат лечится амбулаторно.

Первая смерть

6 апреля в 6:00 в реанимации центральной районной больницы города Надворная Ивано-Франковской области от коронавируса умерла гражданская сотрудница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в области. Женщина почувствовала себя плохо 20 марта. Начала амбулаторно лечиться от острого респираторного заболевания, но улучшения не наступило. 27 марта ее госпитализировали в Надворнянскую ЦРБ, а 30 апреля перевели в реанимационное отделение.

Как в украинской армии преодолевают коронавирус

Для обсервации инфицированных переоборудовали Центральный военный санаторий "Приморский”. На днях Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Трускавецкий” принял 15 военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и 2 военнослужащие Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые в начале апреля успешно закончили курсовую подготовку в военных учебных заведениях Литовской Республики. Руководство ВСУ решило отправить военнослужащих на 14-дневную обсервацию. С этой же целью в каждой воинской части уже создали специзоляторы.

Украинские военные также получили 10 тысяч экспресс-тестов для выявления COVID-19. Их распределят по военным центрах и госпиталях в районе проведения ООС. Кроме этого, военные на передовой получили 80 защитных костюмов, которые начали производить на одном из украинских предприятий.

При военном госпитале в городе Староконстантинов Хмельницкой области создан консультативный центр для оказания психологической помощи военнослужащим и членам их семей во время пандемии вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

В конце марта с целью предотвращения распространения вируса в воинских подразделениях Вооруженных сил Украины, военные попросили международных партнеров оказать помощь Министерству обороны Украины в поставках гуманитарной помощи.

Также в ВСУ уже ввели некоторые ограничения, вызванные распространением COVID-19 в Украине. Теперь после возвращения из отпусков военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр, чтобы заблаговременно выявить инфицирования коронавирусом.

Также в ВСУ разработали приказ "Об утверждении действий должностных лиц при обнаружении больного, который соответствует случаю заболевания коронавирусом”, который регламентирует действия военных во время выявления инфицированных в рядах ВСУ.

COVID-19 в зоне ООС

На Донбассе, где с весны 2014 года продолжаются боевые действия, командование ВСУ тоже принимает меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. При въезде на спецтериторию установили блокпосты, на которых работают подразделения РХБ-защиты. Они дезинфицируют военную и гражданскую технику раствором хлора.

"Проверяют, в первую очередь, тех, кто согласно своим функциональным обязанностям, больше всего контактирует как с военнослужащими, так и гражданскими. Делается все, чтобы болезнь не распространилась среди большого количества военнослужащих", - комментирует ситуацию генерал-лейтенант Сергей Наев.

Добавляет, что на передовой обрабатывают блиндажи, а военным выдают индивидуальные средства защиты и бутилированную воду.

В Командовании объединенных сил на случай распространения COVID-19 на Донбассе начали запасаться дезинфекторами, костюмами биозащиты, перчатками, протичумними комплектами, респираторами и хирургическими масками, бахилами, фартуками, шапочками, инфракрасными термометрами, защитными очками и распылителями жидкости.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 9 апреля во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) известно 20 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.





