Николаевские депутаты хотят пожаловаться президенту на главу области

Депутаты Николаевского областного совета намерены обратиться к президенту из-за бездействия губернатора Александра Стадника, который "не любит" жителей области

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Депутаты Николаевского областного совета намерены обратиться к президенту из-за бездействия губернатора Александра Стадника, который "не любит" жителей области

Соответствующее обращение озвучил депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин во время внеочередной сессии сегодня, 10 апреля, передает RegioNews.

Депутат заявил, что Стадник не выполняет решение сессии о выделении 109 млн грн на борьбу с коронавирусом и не закупает необходимых реагентов для проведения тестов.

Он заявил, что около 20 человек в области находятся в больницах, но из-за отсутствия реагентов им не могут установить или опровергнуть коронавирус.

Также он предложил обратить внимание президента Зеленского на бездействие Стадника, который экспериментирует с Николаевской областью.

"Наша область не уникальна. У нас есть коронавирус. Просто областная государственная администрация не любит и не уважает жителей области. Не выделяет средства, чтобы купить реагенты, которые необходимы для того, чтобы правильно выявить коронавирус", - рассказал депутат.

В свою очередь главный врач Областной инфекционной больницы Светлана Федорова сообщила, что в больнице за первый квартал 2018 года было двое больных пневмонией, за первый квартала 2019 года - три случая, в первом квартале 2020 года - 56 случаев.

Касательно летальности от пневмонии, то за 2018-2019 годы - смертельных случаев не было, за 2020 год – две смерти от пневмонии и вирусной инфекции.

А вот начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев сообщил, что с конца ноября 2018 года все статистические данные о больных пневмонией были ликвидированы, поэтому медики подсчитывают случаи сами. Так, в 2019 году по области в два раза увеличилось количество больных пневмонией по сравнению с 2018. В 2020 году количество больных по сравнению с прошлым годом увеличилось на 123 случая, а вот умерших на два случая меньше.

"За позапрошлые сутки доставили больного пневмонией с Братского района. За минувшие сутки двоих с пневмонией из Вознесенского района. Всех больные госпитализированы в Областную инфекционную больницу. У всех собраны биологические материалы и отправлены в лабораторию", - сообщил Георгиев.

Напомним, что по итогам своего визита в Николаевскую область Виктор Ляшко заявил, что никаких нарушений нет и тесты проверяют правильно. В то же время он считает, что к борьбе с коронавирусом не должны подтягивать политические игры.