Зеленский пригрозил мэру Запорожья за несоблюдение карантина
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление мэра Запорожья Владимира Буряка о том, что во время карантина общественный транспорт города будет работать в обычном режиме
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление мэра Запорожья Владимира Буряка о том, что во время карантина общественный транспорт города будет работать в обычном режиме
Об этом президент сказал в своем видеообращении, передает RegioNews.
По его словам, действия Буряка проверяют Служба безопасности Украины и полиция.
"Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - сказал Зеленский.
Он добавил, что мэры городов и сельские головы обязаны выполнять все ограничения, которые введенны для противодействия коронавирусу.
Напомним, 5 апреля мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил, что общественный транспорт города будет работать в обычном режиме после вступления в силу решения Кабинета Министров об усилении карантинных мероприятий.
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