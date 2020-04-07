Зеленский пригрозил мэру Запорожья за несоблюдение карантина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление мэра Запорожья Владимира Буряка о том, что во время карантина общественный транспорт города будет работать в обычном режиме

Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление мэра Запорожья Владимира Буряка о том, что во время карантина общественный транспорт города будет работать в обычном режиме

Об этом президент сказал в своем видеообращении, передает RegioNews. По его словам, действия Буряка проверяют Служба безопасности Украины и полиция. "Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - сказал Зеленский. Он добавил, что мэры городов и сельские головы обязаны выполнять все ограничения, которые введенны для противодействия коронавирусу. Напомним, 5 апреля мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил, что общественный транспорт города будет работать в обычном режиме после вступления в силу решения Кабинета Министров об усилении карантинных мероприятий.

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