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07 апреля 2020, 09:26 30

Коронавирус в Киеве: в больнице умер пациент, несмотря на все технологии

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07 апреля 2020, 09:26 30
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В столичной Александровской клинической больнице накануне скончался один из 43 больных коронавирусом пациентов, еще несколько – в тяжелом состоянии
Фото: facebook/doc.antonenko
В столичной Александровской клинической больнице накануне скончался один из 43 больных коронавирусом пациентов, еще несколько – в тяжелом состоянии

Как передает RegioNews, об этом сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко на своей странице в Facebook.

"К сожалению, сегодня мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.) и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации - ред.)", - написала она.

В то же время врач отметила, что за жизнь больного врачи боролись, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире.

Относительно второго пациента, который находился на ЭКМО, то его состояние нестабильное, тяжелое.

По словам Антоненко, по состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице находились 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них – 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, 4 – в реанимации, 1 – на ЕКМО.

Кроме того, врач опровергла предположение, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19.

"Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе, действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет" и еще много замечательных мыслей. Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные мысли вас бы не занимали", - заверила она.

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Напомним, 6 апреля в Киеве было 267 подтвержденных случаев коронавируса, за минувшие сутки обнаружили еще 22 больных.

По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев, еще 28 человек выздоровели, всего от вируса скончались 38 человек.


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