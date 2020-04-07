Коронавирус в Киеве: зафиксировано 12 новых случаев, умер 36-летний мужчина

За минувшие сутки количество киевлян заболевших коронавирусом, увеличилось на 12 человек и выросло до 279. Среди них - четверо детей и один медработник. Один случай за минувшие сутки - летальный

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За минувшие сутки количество киевлян заболевших коронавирусом, увеличилось на 12 человек и выросло до 279. Среди них - четверо детей и один медработник. Один случай за минувшие сутки - летальный

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди новых заболевших - три женщины в возрасте от 34 до 41 года, двое 3-летних девочек, пятеро мужчин от 31 до 67 лет и двое мальчиков - шести и пятнадцати лет.

Из них госпитализировали только двух, уточнил Кличко. Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. Большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине.

По летальному случаю - умер 36-летний мужчина.

"За жизнь мужчины почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО - насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось", - отметил мэр.

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Напомним, по состоянию на 6 апреля в Киеве было 267 подтвержденных случаев коронавируса, за минувшие сутки обнаружили еще 22 больных.

По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.