В Украине подтверждено 1462 случая коронавируса

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом

Фото: twitter/XHNews

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 143 новых случая инфицирования коронавирусом

Как передает RegioNews, об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

По его данным, в целом диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19.

При этом всего в Украине зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19, из которых - 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.

Еще 28 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи коронавируса подтверждены:

Винницкая обл. - 77 случаев;

Волынская обл. - 34 случая (2 летальных);

Днепропетровская обл. - 15 случаев;

Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный);

Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;

Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных);

Запорожская обл. - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 160 (9 летальных) случаев;

г. Киев - 253 случая (4 летальных);

Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных);

Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный);

Львовская обл. - 29 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 30 случаев;

Полтавская обл. - 12 случаев;

Ровенская обл. - 40 случаев (5 летальных);

Сумская обл. - 51 случай (2 летальный);

Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных);

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный);

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный);

Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальный);

Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

Как отмечается, в течение 6 апреля областными лабораторными центрами и вирусологической референс-лабораторией Центра исследовано 1409 образцов.

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Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев, еще 28 человек выздоровел, всего от вируса скончались 38 человек.

В МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, поэтому карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.