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Александра Василенко
журналист
07 апреля 2020, 17:58 7

COVID-19 в Кировоградской области: пациент в коме

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українською мовою
07 апреля 2020, 17:58 7
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В Кировоградской области девять пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, один больной в коме
Фото:depositphotos
В Кировоградской области девять пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, один больной в коме

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ОГА.

Глава Кировоградской области Андрей Балонь сообщил о 54 случаях заболевания коронавирусом. Это 40 горожан с Кропивницкого, 6 жителей Кропивницкого района и 3 жителя Долинского района. По одному больному обнаружили в селе Марьевка Компанеевского района, селе Палиивка Маловисковского района и в поселке Ольшанка.

9 пациентов находятся в тяжелом состоянии. У больных сердечно-сосудистые заболевания, политравмы и кома. 17 пациентов - в среднем состоянии тяжести, 4 пациента в удовлетворительном состоянии.

Тем временем 6 апреля в приемном покое Новомиргородской районной больницы умер человек, который, вероятно, был инфицирован COVID-19. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко. Врачи пытались помочь больному, но тот прожил всего 7 минут. Экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус. Теперь тело умершего лабораторно протестуют на COVID-19.

5 апреля в 22:00 стало известно о первой смерти пациента, больного на коронавирусом, в Кировоградской области. Подробностей смерти пациента пока не сообщают. Также неизвестно, сколько лет было первой жертве COVID-19 и где она жила.

Напомним, что по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 143 новые случая.

Как писали RegioNews ранее, в Кропивницком и Кировоградской области 21 медик, который оказывал помощь COVID-положительным пациентам, инфицировался коронавирусом.




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