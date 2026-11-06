Фото: ДТЭК

Утром 6 ноября российские войска снова атаковали несколько энергетических объектов ДТЭК на Днепропетровщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

В результате попадания повреждено оборудование и возник пожар.

Эти объекты уже подвергались российским ударам ранее. После предыдущих атак энергетикам понадобилось до трех суток, чтобы завершить ремонтные работы и возобновить электроснабжение всем потребителям.

Сейчас на поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики работают над возвращением света и тепла в дома жителей.

Напомним, в ночь на 6 ноября и утром из-за российских атак возникли новые обесточения в семи областях Украины. Самой сложной остается ситуация в столичном регионе.