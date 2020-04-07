Коронавирус добрался до Полтавы: что известно

В Полтаве появилась первая заболевшая COVID-19. Это 62-летняя женщина

Фото: Pixabay

В Полтаве появилась первая заболевшая COVID-19. Это 62-летняя женщина

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Полтавской ОГА.

"Первый случай имеем в Полтаве. Это 62-летняя женщина, которая контактировала с мужчиной в Машевке, у которого лабораторно подтвержден коронавирус. Ее состояние сейчас удовлетворительное, лечится дома, под наблюдением семейного врача”, - сказал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

7 апреля Минздрав Украины сообщил о 12 COVID-положительных жителях Полтавщины. 5 больных из Кременчуга, 4 инфицированных живут в Верхних Плавнях, по одному больному на атипичную пневмонию обнаружили в Миргороде, Машевке и Полтаве. На самоизоляции находятся 1448 человек.

Также глава области сообщил о том, что медики получили второй аппарат для проведения ПЦР-тестирования. Закупить оборудование помогли частные предприниматели.

Несмотря на угрозу инфицирования "китайским” вирусом, не все жители области придерживаются установленных во время карантина ограничений.Всего с начала карантина на Полтавщине составлено 90 административных протоколов. Из них только 6 апреля - 18. Люди массово посещали спортивные площадки и скверы и выходили на улицу без документов.

Как писали RegioNews ранее, в Полтавской области жители города Гребенка распространяют слухи о медсестре из местной больницы, которая якобы покончила с собой из-за COVID-19.