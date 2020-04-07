Председатели Волынского, Закарпатского и Львовского областных советов поинтересовались у руководителей государства, где, как и за какие средства они должны размещать на обязательную обсервацию тысячи граждан, которые возвращаются домой из-за границы из стран Европы

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Председатели Волынского, Закарпатского и Львовского областных советов поинтересовались у руководителей государства, где, как и за какие средства они должны размещать на обязательную обсервацию тысячи граждан, которые возвращаются домой из-за границы из стран Европы

На странице Волынской областной рады в Facebook появился совместный блог председателей Львовского облсовета Александра Ганущина, Волынского облсовета Ирины Вахович и Закарпатского облсовета Михаила Ривиса, в котором они высказали свое видение проблемы, пишет RegioNews.

"Мы с коллегами из местного самоуправления высказали собственное видение этой проблематики, которой руководство государства ставит на растяжку местную власть и ее возможности.

Решение по образцу государства Израиль кажется правильным только на первый взгляд. И вот почему. Денежные ресурсы на местах, которые могут быть направлены на борьбу с эпидемией, крайне ограничены. К ним относится время и деньги (публичные и пожертвования), умноженные на управленческий талант.

Итак, несколько цифр для тех, кто с заботой о стране принимал/рекомендовал/ давил, чтобы принять именно такое решение об обязательной обсервацию", - написали главы областных советов.

"На Львовщине ежедневно пункты пропуска пересекает около 500 человек пешими и столько же на авто (легковые и, вероятно, на перспективу и фуры). Таким образом, на обсервацию имеет ежедневно направляться около тысячи человек, для которых необходимо обустроить не только 14-дневное пребывание в отдельных номерах с личными выгодами, но и питание, отстой и охрану транспорта, которым будут следовать, транспорт для перевозки и тысячи других логистических цепочек. Сумма или других публичных финансов, которая ежедневно будет привлекаться на эти цели, достигнет миллиона в день и будет увеличиваться в арифметической прогрессии. Трудно учесть затраты на это времени, но во всех этих процессах будут задействованы, без преуменьшения, тысячи человек. Усилия которых, кстати, в первую очередь, должны направляться для обеспечения capacity сегмента медицинской системы, которая будет на передовой с коронавирусом", - рассуждает председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

"За сутки на территорию области заходит почти 1100-1500 человек. С 00:00 час. 7 апреля будет работать 2 пункта пропуска. При такой динамике, на протяжении 2 недель нужно более 15 тысяч мест. Локационные и финансовые возможности области ограничены для организации обсервации. В соответствии с правительственными требованиями таких мест совершенно недостаточно. Будет возникать проблема не одинакового подхода ко всем, кто прибывает и т.д. А это – общественные конфликты и тому подобное.

Область аккумулировала все возможные ресурсы учреждения здравоохранения, дезинфекцию, продуктовые наборы для одиноких... Дополнительные значительные средства на обслуживание и средства защиты для обеспечения обсервации для области крайне сложно аккумулировать. И что важно, пожалуй, немного поздно говорить об обсервации. Опасность мы уже впустили. Такие меры стоило принимать 4 недели назад. И на этом делать основной акцент. Теплится надежда лишь, что при обязательной обсервации, входной поток все же уменьшится. В любом случае, Волынь сделает все от нее зависящее", - констатирует председатель Волынского облсовета Ирина Вахович.

"Область тревожит несоответствие мест обсервации правительственным требованиям. В регионе поток составляет до 2 тысяч человек в сутки, а перед Пасхой ожидается 5-6 тысяч человек в сутки.

Кроме того, не просчитан места поселения на обсервацию лиц из числа: инвалидов, женщин с детьми до трех лет; отсутствие медперсонала, который бы обеспечивал контроль температурного режима (одна медсестра на 20 человек). Итак, расчет: 50 медсестер на тысячу человек на 14 суток выльется в существенный показатель.

Нет финансирования обсервации мест: 10 суток – 15 тысяч человек на въезд.

Возможна задержка времени при оформлении на границе в связи с необходимостью фильтра. Движение колонн в места обсервации по различных районах требует дополнительных затрат.

Отсутствует должный уровень медобеспечения для обсервации: ПЦР-тесты, костюмы, термометры.

Заметим, что это также существенное нагрузки таких граждан со всей Украины на лабораторию м.Ужгород по проведению тестирования на COVID-19" - информирует председатель Закарпатского облсовета Михаил Рівіс.

"Другими словами, вместо организации дополнительных возможностей, которые помогут спасать тяжелых с "короной", власть будет тратить большинство своего ресурса на обеспечение обсерваційних мероприятий. Которых, смеем предположить, невозможно будет организовать в полном объеме – хватит и времени, и денег, и управленческих возможностей.

Куда понятнее было бы долгожданное решение проводить тестирование тех, кто пересекает государственную границу. Хоть быстрыми тестами, и тогда направлять тех, у кого выявлен положительный результат на обсервацию, а при подтверждении ПЦР-тестами – на домашнее лечение с самоизоляцией или специализированных больниц. Количество задействованных ресурсов была бы на несколько порядков меньше и соответствовала бы в целом властным возможностям на местах.

В любом случае правительству стоит при принятии таких решений реально оценивать возможности на местах. На сегодня возможности организации обсервации десятков тысяч граждан, которые возвращаются из-за границы, у нас отсутствуют", - подытожили председатели областных советов.

ОБСЕРВАЦИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ ИЛИ ИМИТАЦИЯ? Блог председателей Львовского облсовета Александра Ганущина, Волынского облсовета Ирины Вахович и... Опубликовано Волынская областная рада Вторник, 7 апреля 2020 г.

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Напомним, на прошлой неделе на польско-украинской границе образовались огромные очереди из желающих вернуться в Украину. Люди в очередях без масок и не соблюдали необходимую дистанцию.