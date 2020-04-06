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06 апреля 2020, 08:38 9

Ситуация на фронте: один военный ранен, сбит российский беспилотник

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06 апреля 2020, 08:38 9
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За сутки 5 апреля в зоне боевых действий на Востоке Украины зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня формированиями Российской Федерации
Фото: flickr
За сутки 5 апреля в зоне боевых действий на Востоке Украины зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня формированиями Российской Федерации

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, передает RegioNews.

Наибольшая интенсивность наблюдалась в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", там противник 11 раз обстрелял позиции украинских военных.

Напряженной была ситуация вблизи Каменки, где зафиксировано три обстрела, четыре мины 120-го калибра враг выпустил в районе Гнутово, бои велись на окраинах Авдеевки и Старогнатовки.

Российские войска обстреляли из пулеметов опорные пункты сил ООС в районе Водяного и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" напряженной была ситуация вблизи Хутора Вольного, где велся обстрел из миномета калибра 82 мм, а также вблизи Крымского.

В штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки был ранен один украинский военный.

Военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставляя врага вернуться к соблюдению режима "тишина".

По данным разведки, 5 апреля украинские войска нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили два грузовики российского производства, а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

Напомним, 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.


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