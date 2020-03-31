Коронавирус в Украине: Минздрав обновил список тех, кого надо госпитализировать

Министерство здравоохранения Украины заявило об обновлении алгоритмов предоставления стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Фото: central-ua.tv

Министерство здравоохранения Украины заявило об обновлении алгоритмов предоставления стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

- больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;

- пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

Как пояснили в министерстве, к этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

Также в Минздраве подчеркнули, что после прибытия пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимостью начинать мероприятия медицинской помощи и наличии ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, которые находятся на стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

В то же время беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Как отмечается, соответствующие государственные положения утверждены приказом Минздрава Украины об "Организации оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)", которые основываются на рекомендациях ВОЗ, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

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Напомним, по состоянию на 31 марта в Украине по результатам исследований подтверждено 549 случаев COVID-19, 13 летальных, 8 человек уже выздоровели, из них двое детей. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию. 26 марта в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.