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22 марта 2020, 12:54 57

Полиция обнародовала список областей, где больше всего нарушают карантин

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22 марта 2020, 12:54 57
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Национальная полиция опубликовала статистику нарушений правил карантина в Украине
Национальная полиция опубликовала статистику нарушений правил карантина в Украине

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, передает RegioNews.

Больше всего нарушений в Днепропетровской области, за ней идет Киевская, затем Донецкая и Харьковская.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов за нарушение правил карантина в Украине составили 1415 административных протоколов.

"Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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