В Киевской области продавали фальшивые тесты на коронавирус
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что 38-летний житель Ирпеня в мессенджерах размещал объявления о продаже тестов на короновирус по 750 гривен за единицу товара.
"По информации Минздрава Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. В Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19", - сообщили в киберполиции.
В подозреваемого изъято около 300 единиц товара, на него составлен админпротокол по ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).
Согласно решению суда, он обязан уплатить штраф в размере 17 500 гривен.
Напомним, что в Украине предприятия Полтавщины перепрофилировали на выпуск средств для дезинфекции и масок.
Президент Украины рассказал, какие именно тесты и маски в ближайшие дни поступят в Украину.
Кроме того, врачи черновицкой скорой просят помочь средствами защиты и антисептиками.
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