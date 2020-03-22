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22 марта 2020, 12:34 10

В Киевской области продавали фальшивые тесты на коронавирус

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22 марта 2020, 12:34 10
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Полиция задержала жителя города Ирпень, который продавал несертифицированные в Украине тесты для определения коронавирусной инфекции
Фото: flickr
Полиция задержала жителя города Ирпень, который продавал несертифицированные в Украине тесты для определения коронавирусной инфекции

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что 38-летний житель Ирпеня в мессенджерах размещал объявления о продаже тестов на короновирус по 750 гривен за единицу товара.

"По информации Минздрава Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. В Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19", - сообщили в киберполиции.

В подозреваемого изъято около 300 единиц товара, на него составлен админпротокол по ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

Согласно решению суда, он обязан уплатить штраф в размере 17 500 гривен.

Напомним, что в Украине предприятия Полтавщины перепрофилировали на выпуск средств для дезинфекции и масок.

Президент Украины рассказал, какие именно тесты и маски в ближайшие дни поступят в Украину.

Кроме того, врачи черновицкой скорой просят помочь средствами защиты и антисептиками.

Еще по теме: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


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