Уже прошли 90-е: губернатор Харьковщины в ответ раскритиковал Кернеса
Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на Status Quo.
Напомним, что 19 марта состоялось заседание антикризисного штаба Харьковщины, который был создан с целью борьбы с коронавирусом. По словам Кернеса, губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился и на встречу не пришел.
В свою очередь, губернатор отметил, что создание антикризисных штабов с участием бизнеса было инициативой президента Владимира Зеленского.
По его словам, не все бизнесмены поняли, что их просили расходовать собственные средства, а не бюджетные. Обращаясь к бизнесменам, которые входят в антикризисный штаб, Кучер отметил:
"Уже прошли 90-е годы, когда при камерах вам могли давать указания. Это фактически публичное вымогательство денег. Мы так не работаем. Хочу сказать бизнесу - вы независимы. Вы можете самостоятельно принимать решения, сколько денег выделять или не выделять. В Харьков не вернутся 90-е", - сказал Кучер.
Кроме того, Кучер назвал Кернеса "абсолютно деструктивным элементом".
"Этот человек не занимается тем, чем должен заниматься мэр города, хотя он отвечает за город. Транспортный коллапс - это прямая ответственность Кернеса. Мы будем жестко реагировать на это", - заявил губернатор.
Кернес не заставил долго ждать своего ответного заявления. Мэр Харькова заявил, что у губернатора никаких отношений нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. После чего сравнил его с молью.
"Нет, губернатор, это не 90-е года, а 2020 год, и у нас на повестке дня борьба с коронавирусом. А в 90-е годы, если бы мне попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа. Потому что в 90-е годы надо было не просто выживать, а надо было уметь отстаивать свое мнение…Поэтому я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное", - написал Кернес на своей странице в Facebook.
Напомним, что на Харьковщине из районных больниц планировали забрать аппараты ИВЛ.
Ранее сообщалось, что Кернес попросил премьер-министра восстановить работу метро в Харькове.
Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.
Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.
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