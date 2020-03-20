Уже прошли 90-е: губернатор Харьковщины в ответ раскритиковал Кернеса

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что ему стыдно за происходившее вчера на заседании антикризисного штаба

Фото: Facebook

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что ему стыдно за происходившее вчера на заседании антикризисного штаба

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на Status Quo.

Напомним, что 19 марта состоялось заседание антикризисного штаба Харьковщины, который был создан с целью борьбы с коронавирусом. По словам Кернеса, губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился и на встречу не пришел.

В свою очередь, губернатор отметил, что создание антикризисных штабов с участием бизнеса было инициативой президента Владимира Зеленского.

По его словам, не все бизнесмены поняли, что их просили расходовать собственные средства, а не бюджетные. Обращаясь к бизнесменам, которые входят в антикризисный штаб, Кучер отметил:

"Уже прошли 90-е годы, когда при камерах вам могли давать указания. Это фактически публичное вымогательство денег. Мы так не работаем. Хочу сказать бизнесу - вы независимы. Вы можете самостоятельно принимать решения, сколько денег выделять или не выделять. В Харьков не вернутся 90-е", - сказал Кучер.

Кроме того, Кучер назвал Кернеса "абсолютно деструктивным элементом".

"Этот человек не занимается тем, чем должен заниматься мэр города, хотя он отвечает за город. Транспортный коллапс - это прямая ответственность Кернеса. Мы будем жестко реагировать на это", - заявил губернатор.

Кернес не заставил долго ждать своего ответного заявления. Мэр Харькова заявил, что у губернатора никаких отношений нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. После чего сравнил его с молью.

"Нет, губернатор, это не 90-е года, а 2020 год, и у нас на повестке дня борьба с коронавирусом. А в 90-е годы, если бы мне попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа. Потому что в 90-е годы надо было не просто выживать, а надо было уметь отстаивать свое мнение…Поэтому я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное", - написал Кернес на своей странице в Facebook.

Напомним, что на Харьковщине из районных больниц планировали забрать аппараты ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Кернес попросил премьер-министра восстановить работу метро в Харькове.

Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.

Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.

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