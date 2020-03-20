Вже пройшли 90-ті: губернатор Харківщини у відповідь розкритикував Кернеса
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Status Quo.
Нагадаємо, що 19 березня відбулося засідання антикризового штабу Харківщини, який був створений з метою боротьби з коронавірусом. За словами Кернеса, губернатор Харківської області від боротьби з коронавірусом самоусунувся і на зустріч не прийшов.
У свою чергу, губернатор зазначив, що створення антикризових штабів за участю бізнесу було ініціативою президента Володимира Зеленського.
За його словами, не всі бізнесмени зрозуміли, що їх просили витрачати власні кошти, а не бюджетні. Звертаючись до бізнесменів, які входять в антикризовий штаб, Кучер зазначив:
"Вже пройшли 90-ті роки, коли при камерах вам могли давати вказівки. Це фактично публічне вимагання грошей. Ми так не працюємо. Хочу сказати бізнесу - ви незалежні. Ви можете самостійно приймати рішення, скільки грошей виділяти чи не виділяти. У Харків не повернуться 90-і", - сказав Кучер.
Крім того, Кучер назвав Кернеса "абсолютно деструктивним елементом".
"Цей чоловік не займається тим, чим має займатися мер міста, хоча він відповідає за місто. Транспортний колапс - це пряма відповідальність Кернеса. Ми будемо жорстко реагувати на це", - заявив губернатор.
Кернес не змусив довго чекати своєї відповіді. Мер Харкова заявив, що у губернатора ніяких стосунків немає ні з великим бізнесом, ні з роботодавцями, ні з мером. Після чого порівняв його з міллю.
"Ні, губернатор, це не 90-ті роки, а 2020 рік, і у нас на порядку денному боротьба з коронавірусом. А в 90-ті роки, якби мені попався такий, як Кучер, і підвів мене, як він підвів всіх нас, я б його просто розчавив, як клопа. Тому що в 90-ті роки треба було не просто виживати, а треба було вміти відстоювати свою думку...Тому я вважаю, якщо подивитися на наш тандем з Ярославським, то ми рухаємося, як танк. Якщо подивитися на Кучера, то він рухається, як міль, підїдає щось незрозуміле", - написав Кернес на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що на Харківщині з районних лікарень планували забрати апарати ШВЛ.
Раніше повідомлялося, що Кернес попросив прем'єр-міністра відновити роботу метро в Харкові.
Варто нагадати, що в Харкові у зв'язку з карантином зупинилася робота метрополітену, а також обмежено рух громадського транспорту. Зазначимо, що спочатку Кернес був проти закриття метро.
Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.
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