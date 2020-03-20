19:11  20 березня
Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях
12:38  20 березня
Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
18:52  20 березня
У Львові зафіксували перший випадок коронавірусу
UA | RU
UA | RU
20 березня 2020, 17:07 20

Вже пройшли 90-ті: губернатор Харківщини у відповідь розкритикував Кернеса

Читайте также
на русском языке
20 березня 2020, 17:07 20
Читайте также на русском языке
Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що йому соромно за те, що відбувалося вчора на засіданні антикризового штабу
Фото: Facebook
Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що йому соромно за те, що відбувалося вчора на засіданні антикризового штабу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Status Quo.

Нагадаємо, що 19 березня відбулося засідання антикризового штабу Харківщини, який був створений з метою боротьби з коронавірусом. За словами Кернеса, губернатор Харківської області від боротьби з коронавірусом самоусунувся і на зустріч не прийшов.

У свою чергу, губернатор зазначив, що створення антикризових штабів за участю бізнесу було ініціативою президента Володимира Зеленського.

За його словами, не всі бізнесмени зрозуміли, що їх просили витрачати власні кошти, а не бюджетні. Звертаючись до бізнесменів, які входять в антикризовий штаб, Кучер зазначив:

"Вже пройшли 90-ті роки, коли при камерах вам могли давати вказівки. Це фактично публічне вимагання грошей. Ми так не працюємо. Хочу сказати бізнесу - ви незалежні. Ви можете самостійно приймати рішення, скільки грошей виділяти чи не виділяти. У Харків не повернуться 90-і", - сказав Кучер.

Крім того, Кучер назвав Кернеса "абсолютно деструктивним елементом".

"Цей чоловік не займається тим, чим має займатися мер міста, хоча він відповідає за місто. Транспортний колапс - це пряма відповідальність Кернеса. Ми будемо жорстко реагувати на це", - заявив губернатор.

Кернес не змусив довго чекати своєї відповіді. Мер Харкова заявив, що у губернатора ніяких стосунків немає ні з великим бізнесом, ні з роботодавцями, ні з мером. Після чого порівняв його з міллю.

"Ні, губернатор, це не 90-ті роки, а 2020 рік, і у нас на порядку денному боротьба з коронавірусом. А в 90-ті роки, якби мені попався такий, як Кучер, і підвів мене, як він підвів всіх нас, я б його просто розчавив, як клопа. Тому що в 90-ті роки треба було не просто виживати, а треба було вміти відстоювати свою думку...Тому я вважаю, якщо подивитися на наш тандем з Ярославським, то ми рухаємося, як танк. Якщо подивитися на Кучера, то він рухається, як міль, підїдає щось незрозуміле", - написав Кернес на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що на Харківщині з районних лікарень планували забрати апарати ШВЛ.

Раніше повідомлялося, що Кернес попросив прем'єр-міністра відновити роботу метро в Харкові.

Варто нагадати, що в Харкові у зв'язку з карантином зупинилася робота метрополітену, а також обмежено рух громадського транспорту. Зазначимо, що спочатку Кернес був проти закриття метро.

Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


коронавірус карантин Харків
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »