Кернес передумал и распорядился закрыть метро в Харькове
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
"Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта", - заверил мэр Харькова Геннадий Кернес.
По словам мэра, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города в места работы и в больницы.
Напомним, что вчера, 16 марта, мэр Харькова Геннадий Кернес отказывался закрывать подземку. Свое решение он мотивировал тем, что "люди должны как-то ездить на работу и передвигаться". Кроме того, чиновник напомнил, что в городе не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если Геннадий Кернес этого не сделает, то вся ответственность за каждый случай заболевания коронавирусом будет лежать лично на нем.
"Если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его ждет уголовная ответственность", - сказал Владимир Зеленский.
Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.
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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса. Украина закрывает и КПВВ на админгранице с Крымом.
13 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.
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