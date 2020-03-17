Кернес передумал и распорядился закрыть метро в Харькове

Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19

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Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта", - заверил мэр Харькова Геннадий Кернес.

По словам мэра, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города в места работы и в больницы.

Напомним, что вчера, 16 марта, мэр Харькова Геннадий Кернес отказывался закрывать подземку. Свое решение он мотивировал тем, что "люди должны как-то ездить на работу и передвигаться". Кроме того, чиновник напомнил, что в городе не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если Геннадий Кернес этого не сделает, то вся ответственность за каждый случай заболевания коронавирусом будет лежать лично на нем.

"Если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его ждет уголовная ответственность", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса. Украина закрывает и КПВВ на админгранице с Крымом.

13 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.