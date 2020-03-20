Полетели головы: на Харьковщине из районных больниц планировали забрать аппараты ИВЛ

В районы и города области пришло письмо-распоряжение Департамента охраны здоровья ХОГА с требованием передать аппараты искусственной вентиляции легких в две инфекционные больницы Харькова

В районы и города области пришло письмо-распоряжение Департамента охраны здоровья ХОГА с требованием передать аппараты искусственной вентиляции легких в две инфекционные больницы Харькова

Соответствующий документ за подписью директора Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Вадима Иванникова опубликовало издание Depo. Харків, передает RegioNews.

Исходя из текста письма, данное решение было принято на комиссии под руководством главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера. Так, для организации оказания медицинской помощи лицам, больным COVID-19, департаментом принято решение "о срочном временном перемещении аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов в Областную клиническую инфекционную больницу и Областную детскую инфекционную больницу.

Во втором письме департамент предлагает направлять больных из некоторых районов в опорные учреждения здравоохранения, а руководителям этих заведений предлагается обеспечить жителей районов всесторонней медицинской помощью.

Информацию о получении таких писем подтвердил председатель Шевченковской райгосадминистрации Харьковской области Валерий Приходько.

"У нас два аппарата искусственной вентиляции легких. Насколько я помню, один 1981 года, второй – 2009 года. Это те, которые работают, другие не работают. Согласно решению областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, соответственно, и мы приняли решение, что главы администраций должны обеспечить на местах полностью все мероприятия, связанные с профилактикой пандемии и так далее. Мы все это обеспечиваем. Но буквально вчера на центральную больницу приходит письмо Иванникова без подписи, предлагаем вам передать эти аппараты в инфекционную больницу Харькова", – сказал Приходько.

Он подчеркнул, что аппараты искусственной вентиляции легких могут быть необходимы в любое время и жителям Шевченковского района Харьковской области.

"У нас сегодня около 70 человек, которые под ургентной помощью. То есть это не плановые операции. Один с гангреной лежит, много онкобольных. Вот если плохо станет, а они нам рекомендуют ехать или в Купянск, или в Чугуев. Мы, конечно, отказались. Я лично позвонил Погасяну, первому заместителю (главы ОГА – ред.). Вечером был от него звонок. Он сказал, что все равно мы будем у вас их забирать. На что я ответил, что, во-первых, это имущество громады, и только депутаты принимают решение. Во-вторых, я считаю это не рациональным и неверным на данном этапе", - отметил глава РГА.

Информацию о письмах подтвердил и Лозовской городской голова Сергей Зеленский.

"У меня лежит докладная, что в случае необходимости необходимо будет передавать такие аппараты. Мы никуда не звонили, как нам было рекомендовано... И даже если будет такое распоряжение письменно, я не дам разрешения вывозить из ОТГ эти аппараты, крайне необходимые для населения Лозовщины и прилегающих районов", - сказал Зеленский.

Позже стало известно, что директор Департамента здравоохранения ХОГА Вадим Иванников уволен из-за скандала с аппаратами ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Кернес попросил премьер-министра восстановить работу метро в Харькове.

Ранее сообщалось, что Кернес и Ко раскритиковали губернатора Харьковщины и заявили, что будут бороться с коронавирусом сами.

Напомним, что в Харькове на самоизоляцию ушли 22 человека.

Кроме того, мэр Геннадий Кернес на сессии 18 марта пошутил на тему коронавируса в Италии.

Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.

Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.

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