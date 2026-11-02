Приложение "Воздушная тревога" частично заработало после кибератаки

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Приложение "Воздушная тревога" постепенно возобновляет работу после кибератаки. Теперь пользователям снова доступны push-уведомления о воздушных тревогах и информация об уровне опасности на карте

Об этом сообщает Telegram-канал приложения "Воздушная тревога", передает RegioNews.

На карте отображаются желтый и красный уровни опасности, которые соответствуют дроновой и массированной дроновой/ракетной угрозам.

В то же время, отображение целей на карте временно приостановлено.

Разработчики сообщили, что работают над усилением защиты приложения, чтобы предотвратить подобные кибератаки в будущем.

Также команда заверила, что приложение не хранит и не использует персональные данные пользователей, поэтому, по ее словам, утечки личной информации не произошло.

В ГСЧС отметили , что общегосударственная система оповещения работает в штатном режиме. Все сигналы об угрозах передаются в областные администрации и, соответственно, уличные системы оповещения.

Там посоветовали следить за официальной информацией органов местных властей, а также ориентируйтесь на сигналы громкоговорящих устройств.

Как известно, вечером 1 ноября официальное приложение "Воздушная тревога" сломали – уведомления сообщали о радиационной и химической опасности, уличных боях и угрозе "Орешника" на русском языке. В Воздушных Силах подтвердили взлом приложения.