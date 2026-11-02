11:40  01 ноября
На Ровенщине мотоциклист вылетел в кювет и погиб
07:46  02 ноября
Более 900 ударов за сутки: на Запорожье ранены четыре человека
09:40  02 ноября
В Киеве возобновили движение по красной линии метро: где еще действуют ограничения
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2026, 06:57

Приложение "Воздушная тревога" частично заработало после кибератаки

02 ноября 2026, 06:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Приложение "Воздушная тревога" постепенно возобновляет работу после кибератаки. Теперь пользователям снова доступны push-уведомления о воздушных тревогах и информация об уровне опасности на карте

Об этом сообщает Telegram-канал приложения "Воздушная тревога", передает RegioNews.

На карте отображаются желтый и красный уровни опасности, которые соответствуют дроновой и массированной дроновой/ракетной угрозам.

В то же время, отображение целей на карте временно приостановлено.

Разработчики сообщили, что работают над усилением защиты приложения, чтобы предотвратить подобные кибератаки в будущем.

Также команда заверила, что приложение не хранит и не использует персональные данные пользователей, поэтому, по ее словам, утечки личной информации не произошло.

В ГСЧС отметили , что общегосударственная система оповещения работает в штатном режиме. Все сигналы об угрозах передаются в областные администрации и, соответственно, уличные системы оповещения.

Там посоветовали следить за официальной информацией органов местных властей, а также ориентируйтесь на сигналы громкоговорящих устройств.

Как известно, вечером 1 ноября официальное приложение "Воздушная тревога" сломали – уведомления сообщали о радиационной и химической опасности, уличных боях и угрозе "Орешника" на русском языке. В Воздушных Силах подтвердили взлом приложения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
приложение воздушная тревога Украина кибератака украинцы ГСЧС Воздушные силы
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Россияне ударили авиабомбами по Изюму: погиб человек, есть раненые
02 ноября 2026, 10:49
Раненый мужчина и поврежденный энергообъект: последствия атаки на Киевщину
02 ноября 2026, 10:28
Зеленский готов сесть за стол переговоров с Трампом и Путиным в Турции
02 ноября 2026, 10:06
В Киеве возобновили движение по красной линии метро: где еще действуют ограничения
02 ноября 2026, 09:40
Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Кировоградщины
02 ноября 2026, 09:24
Россия атаковала Украину почти 200 дронами: есть попадания на 26 локациях
02 ноября 2026, 09:13
Оккупанты воспользовались перемирием на Херсонщине: что зафиксировал Генштаб
02 ноября 2026, 08:51
Российские дроны попали в пятиэтажку в Харьковской области: 12 пострадавших
02 ноября 2026, 08:27
Россиян напугали фейковой ядерной угрозой: неизвестные взломали приложение МЧС
02 ноября 2026, 08:13
Более 900 ударов за сутки: на Запорожье ранены четыре человека
02 ноября 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Денис Казанский
Олег Полищук
Все блоги »