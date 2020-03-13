Кернес покорился: в Харькове закрыли школы и сады на карантин

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявляет, что решение о закрытии детских садов и школ на карантин было вынужденным

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявляет, что решение о закрытии детских садов и школ на карантин было вынужденным

Свою позицию касательно карантина мэр высказал сегодня, 13 марта, в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Так, городской голова считает необоснованным отправлять на карантин 200 тыс. детей, когда в городе нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Кроме того он заявил, что местные власти лучше знают эпидобстановку в городах, чем Кабинет Министров.

"Здравый смысл говорит о том, что Кабинет Министров, который принял решение об общенациональном карантине, вопрос закрытия школ и садов должен был передать на рассмотрение местных властей, которые лучше знакомы с эпидобстановкой, чем столица. В четверг мы внимательно изучили Постановление Кабинета Министров о карантине. К сожалению, с точки зрения украинского законодательства, оно не оставило нам люфта для принятия решения в интересах харьковчан, не оставило нам ни малейшей возможности не закрывать школы и детские сады. Я как городской голова против таких мер. Это сделано центральной властью без каких-либо консультаций с органами местного самоуправления. Ситуация с карантином говорит еще и о том, что Украине просто необходима настоящая, а не фейковая, децентрализация, и я считаю, что этот вопрос перед Верховной Радой должна поставить Ассоциация городов Украины", - заявил Геннадий Кернес.

Он также призвал харьковчан не паниковать и подчеркнул, что лечебные учреждения Харькова полностью подготовлены к возможному приему горожан с подозрением на коронавирус.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес принял решение, что в связи с риском распространения коронавируса COVID-19 с 12 марта на три недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские сады продолжат работать.

После чего Минздрав пригрозил мэру Харькова за несоблюдение карантина.

Кроме того, глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер призвал мэра города Кернеса выполнить решение Кабмина о карантине.