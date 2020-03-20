Кернес попросил премьер-министра восстановить работу метро в Харькове
Об этом говорится на сайте горсовета, передает RegioNews.
Кернес заявил, что закрытие подземки привело к транспортному коллапсу. Пассажиры перекрывают транспортные магистрали, проявляют вандализм к подвижному составу и физическое насилие к его водителям.
Поэтому Кернес предлагает восстановить работу метро, но ограничить доступ пассажиров при помощи сил Нацполиции и штатной охраны.
"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что Кернес и Ко раскритиковали губернатора Харьковщины и заявили, что будут бороться с коронавирусом сами.
Напомним, что в Харькове на самоизоляцию ушли 22 человека.
Кроме того, мэр Геннадий Кернес на сессии 18 марта пошутил на тему коронавируса в Италии.
Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.
Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.
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