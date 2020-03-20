Кернес попросил премьер-министра восстановить работу метро в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить работу метрополитена

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Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить работу метрополитена

Об этом говорится на сайте горсовета, передает RegioNews.

Кернес заявил, что закрытие подземки привело к транспортному коллапсу. Пассажиры перекрывают транспортные магистрали, проявляют вандализм к подвижному составу и физическое насилие к его водителям.

Поэтому Кернес предлагает восстановить работу метро, но ограничить доступ пассажиров при помощи сил Нацполиции и штатной охраны.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что Кернес и Ко раскритиковали губернатора Харьковщины и заявили, что будут бороться с коронавирусом сами.

Напомним, что в Харькове на самоизоляцию ушли 22 человека.

Кроме того, мэр Геннадий Кернес на сессии 18 марта пошутил на тему коронавируса в Италии.

Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.

Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.

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