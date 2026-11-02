Российский удар по Винницкой области: погибла 13-летняя девочка, количество раненых выросло

Фото: ГСЧС Винницкой области

В Козятинской общине Винницкой области возросло количество пострадавших в результате российской атаки. Ранены шесть человек, среди них четверо детей

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

По ее словам, попадание произошло между общежитием и учебным заведением.

Заболотная уточнила, что среди двух погибших – 13-летняя девочка, умершая на месте от полученных травм, и умершая в больнице женщина.

Среди шести раненых – трое пятилетних детей и 16-летний парень. Одна из пятилетних девушек находится в тяжелом состоянии, еще трое детей получили травмы средней тяжести.

Также госпитализировали мужчину и женщину с легкими травмами. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В поврежденном общежитии проживали внутри перемещенные лица. Для людей, нуждающихся в новом жилье, подготовили места в других корпусах общежития училища и в областном Центре матери и ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по Козятинской общине в Винницкой области. Дрон попал по территории общежития профессионального училища. Погибли два человека, еще трое получили травмы.