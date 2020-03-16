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16 марта 2020, 21:59 5

Кернес открыто пошел против Зеленского: отказался закрывать метро

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16 марта 2020, 21:59 5
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Мэр Харькова Геннадий Кернес публично отказался выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии метрополитена на карантин из-за коронавируса
Фото: facebook
Мэр Харькова Геннадий Кернес публично отказался выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии метрополитена на карантин из-за коронавируса

Об этом RegioNews передает со ссылкой на комментарий Кернеса, который он дал "Украинской правде".

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", — сказал Кернес.

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Ранее RegioNews сообщал, что Зеленский призвал с 18 марта прекратить работу метрополитена, а также запретить междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине.


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