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19 марта 2020, 16:17 38

Кернес и Ко раскритиковали губернатора Харьковщины и заявили, что будут бороться с коронавирусом сами

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19 марта 2020, 16:17 38
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Харьковский городской голова Геннадий Кернес обвиняет главу Харьковской ОГА Алексея Кучера в том, что тот не смог обеспечить участие во встрече антикризисного штаба Харьковщины крупных и уважаемых в области бизнесменов
Фото: Facebook
Харьковский городской голова Геннадий Кернес обвиняет главу Харьковской ОГА Алексея Кучера в том, что тот не смог обеспечить участие во встрече антикризисного штаба Харьковщины крупных и уважаемых в области бизнесменов

Об этом Кернес написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Так, сегодня, 19 марта состоялось заседание антикризисного штаба Харьковщины, который был создан с целью борьбы с коронавирусом. По словам Кернеса, губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился и на встречу не пришел.

"Он просто взял, да и не пришел на встречу с большим бизнесом города, с почетными гражданами Харькова, с людьми, которые готовы в этой сложной ситуации помогать в борьбе с COVID-19. Не пришел, хотя об этой встрече мы – Александр Ярославский, я и Кучер – договорились буквально позавчера...Мало того, что не пришел сам, так и не смог обеспечить участие в этой встрече крупных и уважаемых в области бизнесменов", - написал он.

Кернес заявил, что и без губернатора встреча все равно состоялась и присутствующие смогли договориться о совместной работе.

"Все понимают опасность коронавируса и все готовы оказывать помощь – кто деньгами, кто организационными или другими своими возможностями. Кто и сколько – станет понятно завтра, но уже сегодня могу сказать, что Александр Ярославский потратит на борьбу с коронавирусом в Харькове три миллиона долларов", - заявил мэр.

Кроме того Кернес опубликовал еще один пост в Telegram-канале, но после его удалил. В сообщении он заявил, что работа антикризисного штаба – это заслуга его и бизнесмена Александра Ярославского.

"Об антикризисном штабе, который сегодня заработал. Это наша с Ярославским инициатива, к которой присоединились все, кто принимает решения, вкладывается в Харьков, не видит себя вне ситуации. Я, как городской голова, саккумулировал главные социальные и медицинские потребности Харькова, которые нужно закрыть для профилактики, входа в эпидемию и победы над вирусом", - написал Кернес.

Ранее сообщалось, что по состоянию на четверг, 19 марта, в Харькове 22 человека на самоизоляции из-за коронавируса.

Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.

Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.

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