11:11  20 марта
Коронавирус в Украине: за сутки 56 подозрений
12:38  20 марта
Зеленский поручил выпустить на дороги больше автобусов и маршруток
14:15  20 марта
В Италии от коронавируса умерла вторая украинка, неофициально - 6 человек
UA | RU
UA | RU
20 марта 2020, 13:36 9

Карантин: Центр админуслуг на "Чонгаре" приостанавливает работу

Читайте також
українською мовою
20 марта 2020, 13:36 9
Читайте також українською мовою
Центр предоставления административных услуг на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе между Крымом и Херсонской областью приостанавливает свою работу
Фото: Facebook
Центр предоставления административных услуг на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе между Крымом и Херсонской областью приостанавливает свою работу

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев на странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Центр админуслуг временно прекращает свою работу с 23 марта по 03 апреля.

В то же время, Центр админуслуг на КПВВ "Каланчак", который является удаленным рабочим местом Центра Чаплинской ОТГ на время введения карантина работает по новому графику, а именно:

Понедельник и Среда: с 9.00 до 16.00 (без перерыва на обед).

Ранее сообщалось, что Кабмин смягчил порядок пересечения админграницы с Крымом, хотя накануне работу контрольных пунктов въезда-выезда на границе полностью приостановили.

Сейчас более 130 человек в Крыму под наблюдением через коронавирус.


коронавирус Крым КПВВ
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 марта 2020, 15:37
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Все блоги »
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »