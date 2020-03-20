Карантин: Центр админуслуг на "Чонгаре" приостанавливает работу

Центр предоставления административных услуг на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе между Крымом и Херсонской областью приостанавливает свою работу

Фото: Facebook

Центр предоставления административных услуг на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе между Крымом и Херсонской областью приостанавливает свою работу

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев на странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Центр админуслуг временно прекращает свою работу с 23 марта по 03 апреля.

В то же время, Центр админуслуг на КПВВ "Каланчак", который является удаленным рабочим местом Центра Чаплинской ОТГ на время введения карантина работает по новому графику, а именно:

Понедельник и Среда: с 9.00 до 16.00 (без перерыва на обед).

Ранее сообщалось, что Кабмин смягчил порядок пересечения админграницы с Крымом, хотя накануне работу контрольных пунктов въезда-выезда на границе полностью приостановили.

Сейчас более 130 человек в Крыму под наблюдением через коронавирус.