Коронавирус: в Харькове на самоизоляцию ушли 22 человека

По состоянию на четверг, 19 марта, в Харькове 22 человека на самоизоляции из-за коронавируса

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По состоянию на четверг, 19 марта, в Харькове 22 человека на самоизоляции из-за коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KHARKIV Today.

"В Харькове пока ни одного случая заболевания не зарегистрировано, 22 человека на самоизоляции, 18 обращались в поликлинику для консультаций. В Харькове не зафиксирована такая ситуация, подозрительные лица находятся на самоизоляции. Каждый день у нас поступают в лечебные учреждения порядка 20-22 человек с бронхопневмонией. Тесты есть в областной детской и взрослой больнице", - сказал Директор департамента здравоохранения Сороколат.

Сколько экспресс-тестов израсходовано, чиновник не ответил.

Присутствовавший на заседании мэр Геннадий Кернес не стал шутить на тему коронавируса, как на сессии 18 марта. Он без издевки говорил о происходящем в Италии.

"Вы видите, какие большие потери в Италии, там по 500 человек умирает за сутки, но мы такого допустить не можем", - сказал Кернес.

Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.

Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.