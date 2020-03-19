Коронавирус: в Харькове на самоизоляцию ушли 22 человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KHARKIV Today.
"В Харькове пока ни одного случая заболевания не зарегистрировано, 22 человека на самоизоляции, 18 обращались в поликлинику для консультаций. В Харькове не зафиксирована такая ситуация, подозрительные лица находятся на самоизоляции. Каждый день у нас поступают в лечебные учреждения порядка 20-22 человек с бронхопневмонией. Тесты есть в областной детской и взрослой больнице", - сказал Директор департамента здравоохранения Сороколат.
Сколько экспресс-тестов израсходовано, чиновник не ответил.
Присутствовавший на заседании мэр Геннадий Кернес не стал шутить на тему коронавируса, как на сессии 18 марта. Он без издевки говорил о происходящем в Италии.
"Вы видите, какие большие потери в Италии, там по 500 человек умирает за сутки, но мы такого допустить не можем", - сказал Кернес.
Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.
Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.
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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
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