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18 марта 2020, 15:08 32

Там уже никто не ездит, одни трупики – мэр Харькова о ситуации с общественным транспортом в Италии

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18 марта 2020, 15:08 32
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Городской глава Харькова Геннадий Кернес рассказал о том, как работает общественный транспорт в охваченной коронавирусом Италии и заявил, что там ездят "одни трупики"
Фото: Facebook страница Кернеса
Городской глава Харькова Геннадий Кернес рассказал о том, как работает общественный транспорт в охваченной коронавирусом Италии и заявил, что там ездят "одни трупики"

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-паблике Типичный Харьков, передает RegioNews.

В среду, 18 марта, в Харьковском горсовете состоялась очередная сессия. Среди других вопросов обсуждалась ситуация в общественном транспорте и стоит ли вернуть привычный график перевозок. Во время обсуждения вопроса мэр Геннадий Кернес высказался :

"В Италии работает и метро, в Италии работает и трамвай, и всё... Только там уже никто не ездит, одни трупики, - сказал он.

Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.

Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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