Там уже никто не ездит, одни трупики – мэр Харькова о ситуации с общественным транспортом в Италии
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-паблике Типичный Харьков, передает RegioNews.
В среду, 18 марта, в Харьковском горсовете состоялась очередная сессия. Среди других вопросов обсуждалась ситуация в общественном транспорте и стоит ли вернуть привычный график перевозок. Во время обсуждения вопроса мэр Геннадий Кернес высказался :
"В Италии работает и метро, в Италии работает и трамвай, и всё... Только там уже никто не ездит, одни трупики, - сказал он.
Стоит напомнить, что в Харькове в связи с карантином остановилась работа метрополитена, а также ограничено движение общественного транспорта. Отметим, что изначально Кернес был против закрытия метро.
Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.
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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
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