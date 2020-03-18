Там уже никто не ездит, одни трупики – мэр Харькова о ситуации с общественным транспортом в Италии

Городской глава Харькова Геннадий Кернес рассказал о том, как работает общественный транспорт в охваченной коронавирусом Италии и заявил, что там ездят "одни трупики"

Фото: Facebook страница Кернеса

Городской глава Харькова Геннадий Кернес рассказал о том, как работает общественный транспорт в охваченной коронавирусом Италии и заявил, что там ездят "одни трупики"

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