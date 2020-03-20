На въездах в Киев обустроили 8 пунктов контроля

На въездах и выездах из города Киева действуют 8 стационарных постов, на которых дежурят представители полиции и Нацгвардии

Фото: МВД

На въездах и выездах из города Киева действуют 8 стационарных постов, на которых дежурят представители полиции и Нацгвардии

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