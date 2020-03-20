На въездах в Киев обустроили 8 пунктов контроля
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.
Отмечается, что посты установлены на основных дорогах для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В МВД сообщили, что правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов.
"Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, которые проводят особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.
На постах будут дежурить 80 человек, по словам правоохранителей, грубых нарушений не было.
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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
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