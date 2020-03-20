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20 марта 2020, 13:38 19

На въездах в Киев обустроили 8 пунктов контроля

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20 марта 2020, 13:38 19
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На въездах и выездах из города Киева действуют 8 стационарных постов, на которых дежурят представители полиции и Нацгвардии
Фото: МВД
На въездах и выездах из города Киева действуют 8 стационарных постов, на которых дежурят представители полиции и Нацгвардии

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Отмечается, что посты установлены на основных дорогах для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В МВД сообщили, что правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов.

"Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, которые проводят особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

На постах будут дежурить 80 человек, по словам правоохранителей, грубых нарушений не было.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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