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20 марта 2020, 13:51 44

В Днепропетровской области введена чрезвычайная ситуация

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20 марта 2020, 13:51 44
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Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации
Фото: Днепропетровский облсовет
Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

Председатель облсовета Святослав Олейник считает, что решение носит формальный характер.

"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным - необходимым для организации работы штаба. К дополнительным ограничениям оно не приведет", - сказал он.

Олейник также выразил надежду, что правительство обеспечит все области экспресс - тестами диагностики коронавируса. И обратился к руководству полиции, не слишком стараться в закрытии предприятий там, где для этого нет острой необходимости.

Напомним, в Днепре зафиксировали два случая коронавируса.

Из-за коронавируса на дорогах Днепропетровской области установят пункты проверок.

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Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19.

В мире - почти 250 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 86 тысяч человек уже выздоровели.


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