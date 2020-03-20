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20 березня 2020, 14:18 52

Кернес попросив прем'єр-міністра відновити роботу метро в Харкові

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20 березня 2020, 14:18 52
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Мер Харкова Геннадій Кернес звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням відновити роботу метрополітену
Фото: Facebook
Мер Харкова Геннадій Кернес звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням відновити роботу метрополітену

Про це йдеться на сайті міськради, передає RegioNews.

Кернес заявив, що закриття підземки призвело до транспортного колапсу. Пасажири перекривають транспортні магістралі, проявляють вандалізм та фізичне насильство до водіїв.

Тому Кернес пропонує відновити роботу метро, але обмежити доступ пасажирів за допомогою сил Нацполиции і штатної охорони.

"Враховуючи, що міський наземний пасажирський транспорт сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок нестачі необхідної кількості водіїв рухомого складу, вважаємо за необхідне відновити перевезення населення", - йдеться у зверненні.

Раніше повідомлялося, що Кернес і Ко розкритикували губернатора Харківщини і заявили, що будуть боротися з коронавірусом самі.

Нагадаємо, що у Харкові на самоізоляцію пішли 22 людини.

Крім того, мер Геннадій Кернес на сесії 18 березня пожартував на тему коронавіруса в Італії.

Варто нагадати, що в Харкові у зв'язку з карантином зупинилася робота метрополітену, а також обмежено рух громадського транспорту. Зазначимо, що спочатку Кернес був проти закриття метро.

Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.

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