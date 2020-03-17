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17 марта 2020, 20:48 41

В Украине зафиксировали 7 новых случаев коронавируса

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На Буковине уже 10 больных, двое - в Киеве, по одному - в Киевской и Житомирской областях

По состоянию на 20:00 17 марта лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, пишет Regionews со ссылкой на Минздрав Украины.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

Из обнаруженных сегодня: Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей; Черновицкая (6) - 33-летняя женщина, которая умерла накануне, лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.


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