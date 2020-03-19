В выходные в аптеках должны появиться медицинские маски - Виктор Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что маски в аптеках появятся в пятницу-субботу

Главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что маски в аптеках появятся в пятницу-субботу

Об этом Виктор Ляшко сказал во время брифинга в четверг, 19 марта, пишет RegioNews.

"Мы столкнулись с глобальным дефицитом средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И правительство приняло жесткие ограничения: запрет экспорта и реэкспорта с территории Украины, как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Также есть договоренности с отечественными производителями о ликвидации дефицита.

"В ближайшее время мы ожидаем пополнение украинского рынка средствами индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства ", - сказал Ляшко.

Также в ближайшее время Минздрав запустит карту с текущей ситуацией в больницах Украины в связи с коронавирусом.

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