В выходные в аптеках должны появиться медицинские маски - Виктор Ляшко
Об этом Виктор Ляшко сказал во время брифинга в четверг, 19 марта, пишет RegioNews.
"Мы столкнулись с глобальным дефицитом средств индивидуальной защиты, который есть в мире. И правительство приняло жесткие ограничения: запрет экспорта и реэкспорта с территории Украины, как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты", - сказал он.
Также есть договоренности с отечественными производителями о ликвидации дефицита.
"В ближайшее время мы ожидаем пополнение украинского рынка средствами индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства ", - сказал Ляшко.
Также в ближайшее время Минздрав запустит карту с текущей ситуацией в больницах Украины в связи с коронавирусом.
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