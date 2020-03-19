Коронавирус: пенсионеры, контактировавшие с погибшей, заболели и лечились самостоятельно
Об этом на брифинге 19 марта рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.
Николай Суслик сообщил, что 8 марта они контактировали с умершей женщиной, но об этом не сообщили.
"10 числа они заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - сказал он.
Отмечается, что больные - супружеская пара, мужчина 1960 года рождения и женщина 1962 года рождения. Они госпитализированы в Коростышевскую центральную районную больницу, их проверяют на коронавирус.
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Напомним, в Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице.
В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.
По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
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