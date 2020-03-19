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19 марта 2020, 17:25 3

79 депутатов сдали экспресс-тест на коронавирус

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19 марта 2020, 17:25 3
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Проверку на наличие коронавирусной инфекции прошли 79 народных депутатов, которые контактировали с нардепом Сергеем Шаховым
Фото: flickr
Проверку на наличие коронавирусной инфекции прошли 79 народных депутатов, которые контактировали с нардепом Сергеем Шаховым

Об этом он 19 марта рассказал в Facebook, передает RegioNews.

Депутат отметил, что 7-10 марта после поездки в Европу он находился дома, также посещал эфир программы "Доброе утро, Украина!", а после того заехал "буквально на минуту" в комитет Верховной Рады.

Кроме того, Шахов посещал совещание в парламенте с участием глав фракций.

Он сообщил, что на сегодняшний день все 79 человек, с которыми он контактировал, прошли тест, а также подтвердил, что на коронавирус заболела его жена.

"Действительно, заболела моя жена, есть подтверждение тестов. Жду официальную бумагу о том, что заболела жена", - сказал он.

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Напомним, 18 марта у народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом.

Народный депутат Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом на территории Украины, а не за границей, откуда он накануне приехал.

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.


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