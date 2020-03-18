Коронавирус: в Украине проверяют 41 человека

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19

Фото: newws.cn

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-бот Минздрава "Коронавирус_инфо".

В частности, подозрения были зафиксированы в таких регионах Украины: Винницкая область - 3, Днепропетровская - 5, в Донецкой, Ровенской и Ивано-Франковской - по 3, в Киеве - 14, в Ровенской, Сумской и Тернопольской - по 2, в Николаевской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой - по 1.

Как отмечается, исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра.

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

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Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.