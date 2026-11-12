Били кувалдой по спецтранспорту: СБУ задержала 13 участников столкновений на Киевщине
Служба безопасности и Нацполиция задержали 13 участников беспорядков, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Среди фигурантов – 18-летний уроженец Запорожской области, повреждавший кувалдой автомобиль патрульной полиции и автобус Национальной гвардии.
По данным следствия, парень в течение четырех с половиной лет находился на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область.
Среди задержанных также 22-летняя местная жительница и 21-летний строитель Ровенской области. Их подозревают в блокировании проезда, повреждении автобуса Нацгвардии и призывах к повреждению спецтранспорта.
Кроме того, правоохранители разоблачили одну из вероятных организаторов провокации, которая использовала поддельное удостоверение врача-хирурга. По информации СБУ, женщина выдавала себя за медработницу частной клиники и подстрекала людей к стычкам вблизи пункта временной дислокации Нацгвардии. В то же время она не имела соответствующего медицинского образования, а Минздрав не выдавал ей удостоверение врача.
Следователи СБУ сообщили семи задержанным о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и распространению информации о перемещении или размещении украинских военных формирований. Всем семи уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Еще шестерым фигурантам Нацполиция объявила подозрения в хулиганстве и сопротивлении правоохранителям. В рамках расследования также было проведено 14 дополнительных обысков.
Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.
У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.
По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.
Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт.
Читайте также: Петропавловская Борщаговка как симптом: Украине нужны реальные реформы