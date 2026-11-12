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12 ноября 2026, 10:33

Били кувалдой по спецтранспорту: СБУ задержала 13 участников столкновений на Киевщине

12 ноября 2026, 10:33
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Служба безопасности и Нацполиция задержали 13 участников беспорядков, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Среди фигурантов – 18-летний уроженец Запорожской области, повреждавший кувалдой автомобиль патрульной полиции и автобус Национальной гвардии.

По данным следствия, парень в течение четырех с половиной лет находился на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область.

Среди задержанных также 22-летняя местная жительница и 21-летний строитель Ровенской области. Их подозревают в блокировании проезда, повреждении автобуса Нацгвардии и призывах к повреждению спецтранспорта.

Кроме того, правоохранители разоблачили одну из вероятных организаторов провокации, которая использовала поддельное удостоверение врача-хирурга. По информации СБУ, женщина выдавала себя за медработницу частной клиники и подстрекала людей к стычкам вблизи пункта временной дислокации Нацгвардии. В то же время она не имела соответствующего медицинского образования, а Минздрав не выдавал ей удостоверение врача.

Следователи СБУ сообщили семи задержанным о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и распространению информации о перемещении или размещении украинских военных формирований. Всем семи уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще шестерым фигурантам Нацполиция объявила подозрения в хулиганстве и сопротивлении правоохранителям. В рамках расследования также было проведено 14 дополнительных обысков.

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт.

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СБУ задержанные Киевская область Нацполиция Петропавловская Борщаговка беспорядки
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