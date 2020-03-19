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19 марта 2020, 18:17 7

В Украине запустят карту про ситуацию в больницах

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19 марта 2020, 18:17 7
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В ближайшее время Минздрав запустит карту с текущей ситуацией в больницах Украины в связи с коронавирусом
Фото: zoda.gov.ua
В ближайшее время Минздрав запустит карту с текущей ситуацией в больницах Украины в связи с коронавирусом

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

В режиме онлайн можно будет увидеть, какие больницы принимают пациентов с Covid-19, где освобождаются койки и тому подобное.

"Для тех случаев, когда пациенты будут нуждаться в госпитализации, интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях, карта будет показывать бригады скорой помощи, в какой больнице на сегодняшний день свободная кровать, какая больница обеспечена всем необходимым оборудованием, чтобы спасти жизнь", - отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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