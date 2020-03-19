В Украине запустят карту про ситуацию в больницах

В ближайшее время Минздрав запустит карту с текущей ситуацией в больницах Украины в связи с коронавирусом

Фото: zoda.gov.ua

В ближайшее время Минздрав запустит карту с текущей ситуацией в больницах Украины в связи с коронавирусом

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews. В режиме онлайн можно будет увидеть, какие больницы принимают пациентов с Covid-19, где освобождаются койки и тому подобное. "Для тех случаев, когда пациенты будут нуждаться в госпитализации, интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях, карта будет показывать бригады скорой помощи, в какой больнице на сегодняшний день свободная кровать, какая больница обеспечена всем необходимым оборудованием, чтобы спасти жизнь", - отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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