Карантин: одесские школы закрываются, а сады пока будут работать
Об этом в Facebook написала директор департамента образования и науки горсовета Одессы Елена Буйневич, сообщает Regionews.
Она отметила, что случаев заболевания COVID-19 в Одессе нет, но возросло количество детей, больных другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
"Закрыто уже 223 класса, поэтому с завтрашнего дня школы закрываются на карантин, ориентировочно на три недели, но в случае снижения опасности возможно возобновление учебного процесса", - сообщила Буйневич.
Что касается детских садов, то родителям не рекомендовали отводить туда детей. Департамент образования и науки должен выяснить количество воспитанников, родители которых не могут их с кем-то оставить и вынуждены вести в сады. Будет откорректирован заказ продуктов питания.
Работникам дошкольных учреждений с признаками ОРВИ категорически запретят приходить на работу. Кроме того, сады обязали выполнять требования противоэпидемического режима: проводить санобработку, проветривание и так далее.
Напомним, что Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире.
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Напомним, 10 марта в ходе заседания правительственного антикризисного штаба был принят новый усиленный план мероприятий противодействия распространению в Украине коронавируса COVID-19.
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