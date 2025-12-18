13:28  18 грудня
18 грудня 2025, 13:24

На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною

18 грудня 2025, 13:24
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Чоловік і жінка із Великобірківської громади займалися зберіганням та збутом заборонених наркотичних речовин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час документування злочинної діяльності було встановлено причетність зловмисників до п’яти фактів реалізації дурману.

Також під час обшуку поліцейські вилучили майже півтора кілограми "зілля". Речовий доказ направлено на експертизу.

На даний час вирішується питання про оголошення фігурантам підозри.

За незаконне зберігання та збут наркотичних речовин подружжю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

