В Киеве произошел рейдерский захват паркинга ТРЦ Gulliver, – Ощадбанк

иллюстративное фото: из открытых источников

Консорциум государственных банков ("Ощадбанк" и "Укрэксимбанк"), управляющий торгово-офисным центром Gulliver в столице, заявил о рейдерском захвате паркинга центра

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

"17 декабря 2025 года в паркинг ТОК Gulliver ворвалась группа мужчин, которые захватили его технические помещения и забаррикадировались", – говорится в сообщении.

Отмечается, что группу бойцов сопровождали люди, представлявшиеся адвокатами и руководителями ООО "Автопарк Центр", связанным с подсанкционным гражданином Полищуком.

Банки подчеркивают, что паркинг готовили к возобновлению полноценной работы, учитывая постепенный запуск ТОК Gulliver после его временного закрытия из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в результате действий должника.

Как сообщалось, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Гулливер" в Киеве, который был закрыт на неопределенный срок из-за саботажа со стороны предыдущего владельца, частично возобновит свою работу с 12 декабря 2025 года.