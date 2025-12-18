13:28  18 декабря
В Киеве произошел рейдерский захват паркинга ТРЦ Gulliver, – Ощадбанк

18 декабря 2025, 15:45
иллюстративное фото: из открытых источников
Консорциум государственных банков ("Ощадбанк" и "Укрэксимбанк"), управляющий торгово-офисным центром Gulliver в столице, заявил о рейдерском захвате паркинга центра

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

"17 декабря 2025 года в паркинг ТОК Gulliver ворвалась группа мужчин, которые захватили его технические помещения и забаррикадировались", – говорится в сообщении.

Отмечается, что группу бойцов сопровождали люди, представлявшиеся адвокатами и руководителями ООО "Автопарк Центр", связанным с подсанкционным гражданином Полищуком.

Банки подчеркивают, что паркинг готовили к возобновлению полноценной работы, учитывая постепенный запуск ТОК Gulliver после его временного закрытия из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в результате действий должника.

Как сообщалось, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Гулливер" в Киеве, который был закрыт на неопределенный срок из-за саботажа со стороны предыдущего владельца, частично возобновит свою работу с 12 декабря 2025 года.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
